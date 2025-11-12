Народный депутат, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев может быть причастен к бизнесу сына бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, а ныне обвиняемого в государственной измене.

Об этом говорится в статье УНИАН .

До депутатства Гетманцев был помощником Сивковича.

По данным издания, предприятия, связанные с Александром Сивковичем и его партнером Романом Ребровым, являются фигурантами уголовного производства №42023102070000288 от 19 сентября 2023 года (ч.4 ст.191 УКУ) о возможном завладении средствами международных организаций, в частности Фонда ООН и ЮНИСЕФ.

Речь идет о компаниях Арденз (производитель котлов) и Укрспецсервис, которые, по версии следствия, поставляли блочно-модульные котельные для семей, пострадавших от войны. В результате перепродажи через цепь связанных структур цена оборудования выросла более чем на 30%, что могло нанести около 400 млн грн убытков. Часть котельных оказалась непригодной для эксплуатации.

В 2023 году СБУ проводила обыски в компании "Арма Моторс", также входящей в бизнес-группу Сивковича-Реброва.

По данным УНИАН, фирмы, задействованные в схеме, состояли на налоговом учете в ГУ ГНС в Черниговской, Киевской областях и Киеве. Руководителем черниговского управления тогда был Юрий Твердохлеб — одногруппник нынешнего заместителя главы ГНС Евгения Сокура, которого в СМИ называют помощником и доверенным лицом Гетманцева.

Кроме того, по информации издания "Последний бастион", в 2022 году партнеры Сивковича получили одно из первых возмещений НДС на сумму 20 млн грн для компании "БЦ Лукьяновский", учредителем которой является КУА "Инвестиум".

Сам Гетманцев в комментарии "Украинской правде" возразил какие-либо связи с семьей Сивковичей. По его словам, он был помощником Владимира Сивковича на общественных началах до 2010 года и после этого не поддерживал с ним никаких контактов.

Согласно открытым данным, Александр Сивкович является учредителем АО ЗНИКИФ "Вось". Другие компании - "КУА Инвестиум", "Финансовая компания управления активами", "Инвестиционная независимая группа", "Арденз" и "Арма моторс" - зарегистрированы на Романа Реброва.

Владимир Сивкович находится под санкциями и розыском по делам, связанным с разгоном Евромайдана в 2013 году.