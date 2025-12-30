Новий графік руху поїздів у Черкаській області визначає перелік пасажирських рейсів, які проходитимуть через ключові залізничні станції регіону у новому році.

Новий графік руху поїздів у Черкаській області у 2026 році передбачає курсування кількох пасажирських поїздів через станцію імені Тараса Шевченка у Смілі, а також збереження окремих маршрутів через Черкаси, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надали в "Укрзалізниці" у відповіді на запит видання «18000», зазначивши, що новий графік руху поїздів у Черкаській області стосується пасажирських перевезень на 2025 та 2026 роки.

Згідно з наданими даними, через станцію імені Тараса Шевченка у Смілі за оновленим розкладом планується курсування чотирьох пасажирських складів.

Йдеться про № 736/735, який сполучає Київ та Дніпро, рейс № 34/33 з Івано Франківська до Кривого Рогу, № 73/74 зі сполученням Перемишль та Кривий Ріг, а також № 61/62, який курсує між Дніпром та Івано Франківськом.

В "Укрзалізниці" наголосили, що новий графік руху поїздів у Черкаській області та по всій Україні складається щороку у другу неділю грудня, відповідно до чинних нормативів.

Окремо у компанії звернули увагу на пасажирські склади, які наразі курсують безпосередньо через Черкаси. Серед них № 43/44 зі сполученням Івано Франківськ та Черкаси, № 148/147 між Києвом та Одесою.

А також - Інтерсіті № 793/794, який забезпечує сполучення Черкас зі столицею. Ці маршрути залишаються доступними для пасажирів і надалі.

Крім того, пасажирам нагадують про запуск програми «3000 кілометрів Україною», у межах якої передбачено низку рейсів, що проходять територією нашого регіону.

