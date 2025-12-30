Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 31 грудня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 31 грудня будуть діяти в останній день 2025 року в частині населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують АТ «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Графіки відключення світла в Полтавській області на 31 грудня вводяться з 9 до 15 години у таких населених пунктах:

село Бубни вулиці:

Грушева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 69ПУСТ),

Заріччя (б. 1, 5, 6, 12, 13, 14ПУСТ, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30),

Колгоспна (б. 1, 3, 4, 6ПУСТ, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25),

Центр (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 28а, 33, 37ПУСТ, 38, 70, 91, 114, 148)

село Луговики вулиці:

Долина (б. 4, 5, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24),

Загорянка (б. 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18),

Золота (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА),

Майорівка (б. 1, 3, 6, 7, 8),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17),

Окоротина (б. 4, 10ДАЧА),

Осередок (б. 1, 2, 3, 4, 11, 12ПУСТ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49ПУСТ),

Пробита (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11),

Редьки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15ДАЧА, 17, 19, 20),

Сад (б. 1, 3, 5, 7ДАЧА, 8, 11ПУСТ, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Чупидівка (б. 7, 8ПУСТ, 9, 16ДАЧА)

На території "Омельницької Громади" діятимуть довготривалі знеструмлення з 8 до 19 години (11 годин поспіль) у низці населених пунктів:

с.Варакути вулиці:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

с.Демидівка вулиці:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Української Перемоги (б. 29)

с.Ковалі вулиця:

Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)

с.Найденівка вулиця:

Червоної Рути (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 31 грудня.

