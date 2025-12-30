Графіки відключення світла в Полтавській області на 31 грудня будуть діяти в останній день 2025 року в частині населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.
Про це інформують АТ «Полтаваобленерго».
У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Графіки відключення світла в Полтавській області на 31 грудня вводяться з 9 до 15 години у таких населених пунктах:
село Бубни вулиці:
- Грушева (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 69ПУСТ),
- Заріччя (б. 1, 5, 6, 12, 13, 14ПУСТ, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30),
- Колгоспна (б. 1, 3, 4, 6ПУСТ, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25),
- Центр (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 28а, 33, 37ПУСТ, 38, 70, 91, 114, 148)
село Луговики вулиці:
- Долина (б. 4, 5, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24),
- Загорянка (б. 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18),
- Золота (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА),
- Майорівка (б. 1, 3, 6, 7, 8),
- Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17),
- Окоротина (б. 4, 10ДАЧА),
- Осередок (б. 1, 2, 3, 4, 11, 12ПУСТ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49ПУСТ),
- Пробита (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11),
- Редьки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15ДАЧА, 17, 19, 20),
- Сад (б. 1, 3, 5, 7ДАЧА, 8, 11ПУСТ, 12, 13, 14, 15, 16, 17),
- Чупидівка (б. 7, 8ПУСТ, 9, 16ДАЧА)
На території "Омельницької Громади" діятимуть довготривалі знеструмлення з 8 до 19 години (11 годин поспіль) у низці населених пунктів:
с.Варакути вулиці:
- Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),
- Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)
с.Демидівка вулиці:
- Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),
- Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),
- Української Перемоги (б. 29)
с.Ковалі вулиця:
- Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)
с.Найденівка вулиця:
- Червоної Рути (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21).
Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 31 грудня.
