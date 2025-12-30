Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Запорізькій області на 31 грудня.

Графіки відключення світла в Запорізькій області на 31 грудня вводяться для частини населених пунктів у регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».

Цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Мешканцям радять ознайомитись з графіками відключення світла в Запорізькій області на 31 грудня.

Обмеження вводяться з 9 до 17 години в таких населених пунктах регіону:

с. Вікторівка

вул. Прогресивна 22, 35, 6, 12, 20, 23

вул. Садова 18, 20, 4, 6, 8, 26, 28, 34, 44, 46

вул. Степна 22, 19, 21, 27, 7

с. Дубовий Гай

вул. Дубова 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 32, 8, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9, 34, 36, 38, 41, 45

с. Новосолоне

вул. Новосольона 32, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 56, 60, 74, 82, 111, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 52, 53, 57, 94, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 22, 26, 30, 31, 1, 15, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 3, 5, 6, 7, 9, 55, 61, 100, 102, 104, 62, 68а, 76, 86, 88, 90, 92, 94, 101, 107, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99

с. Підгірне вулиці:

Богдана Хмельницького 1, 11, 13, 19, 3, 5, 52, 58, 7, 9, 18, 10, 12, 16, 18, 4, 57, 69, 8

Іванівська 11, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 46, 50, 6, 8, 9, 1, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 5, 7, 47, 51, 53

Миру 1, 106, 108, 114, 122, 126, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 84, 88, 9, 94, 96

Молодіжна 10, 11, 12, 129, 133, 135, 138, 14, 140, 16, 18, 2, 20, 28, 3, 30, 4, 6, 65, 7, 77, 8, 81

Родінська 1, 2, 3, 4

Українська 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 22, 23, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 16а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49

с. Миколаївка Друга

вулиця Центральна 1, 2, 7, 15, 22, 24, 28, 31, 32, 38, 9

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

