Про це він розповів у своєму блозі.

«У чому важлива різниця? У позаблоковому статусі ти не маєш міжнародно визнаних гарантій безпеки, ти обороняєшся самостійно. Ти можеш вступати в ситуативні військові союзи, можеш спільно розвивати військову індустрію. Нейтралітет не дозволяє проводити будь-яку військову співпрацю з будь-ким. Ти спираєшся лише на зовнішні сили. Ти не співпрацюєш ні з ким у військовому плані, але маєш натомість гарантії безпеки від міжнародних гравців», – пояснює Руслан Бортник.

Мета нейтралітету України, розповідає він, була проголошена у Декларації про державний суверенітет 1990 року, але далі цей нейтралітет не потрапив ні до Акту про проголошення незалежності, ні до Конституції. Потім за Януковича, нагадує експерт, була спроба внести схоже положення до закону, але там теж про позаблоковість йшлося, та й закон той давно скасовано.

«Україна весь час була позаблоковою, тобто вона зберігала військову співпрацю з багатьма гравцями, брала участь у багатьох військових подіях. Нагадаю, ми відправляли миротворців у всьому світі. Ми розвивали програму співробітництва з НАТО з 1997 року. Ми ніколи не були нейтральними. Будь ласка, не плутайте», – наголошує Руслан Бортник.

Україна і зараз, констатує експерт, позаблокова держава, але набагато більше інтегрована з НАТО. За його словами, коли історики через 50 років аналізуватимуть нашу ситуацію, то вони напишуть, що 35 років Україна була більш суверенною державою, менш суверенною, мирною, у війні, але весь час позаблоковою.

