Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області оформлюється як онлайн, так і під час особистого звернення.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області передбачає разову виплату у розмірі 6,5 тисячі гривень для визначених категорій населення, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується в межах рішення Кабінету міністрів та є продовженням державної програми «Зимова підтримка», яка діє вже другий рік поспіль. Її мета — частково компенсувати витрати громадян у період холодів.

Отримані кошти мають цільове призначення. Використовувати їх дозволено виключно на придбання медикаментів, теплого одягу та інших необхідних речей для зимового сезону.

У 2025 році уряд залишив підхід без змін. Сума допомоги не переглядалася, а нарахування здійснюється одноразово кожному заявнику, який відповідає встановленим умовам.

Право на виплату мають діти з малозабезпечених сімей, особи з інвалідністю, зокрема з числа внутрішньо переміщених, а також неповнолітні під опікою чи піклуванням. До переліку також входять вихованці прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу.

Окремою групою визначені самотні люди пенсійного віку, які не отримують додаткової фінансової підтримки з інших програм.

Прийом заяв розпочався 20 листопада 2025 року. Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області оформлюється як онлайн, так і під час особистого звернення.

Для подачі документів офлайн українцям необхідно звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду України. Варто зауважити, що дистанційний формат передбачає використання застосунку «Дія», що дозволяє подати заявку без відвідування установ.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.