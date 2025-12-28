Для зручності громадян рекомендовано зберегти цей графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Житомирській області

Графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня буде введено для українців у Житомирській області, передає Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Житомиробленерго.

Жителям Житомирської області слід очікувати тимчасові перебої в електропостачанні через планові роботи на мережах. Енергетики попереджають про відключення у різних населених пунктах протягом тижня.

29 грудня 2025 року (09:00 – 17:00)

Ставище: вул., Садова, Калинова, Травнева, Шкільна, а також автошлях Київ–Чоп.

ПС 35/10 Кочерів, ПЛ 10 Ставище, КТП-326 та ЩТП-300.

Причина: плановий ремонт обладнання.

30 грудня 2025 року (09:00 – 17:00)

Ставище та прилеглі території.

Відключення стосуються тих же ліній електропередач і підстанцій, що й попереднього дня.

Усе через продовження капітального ремонту та перевірка мереж.

31-го 2025 року (09:00 – 17:00)

Хорошів: вул. В. Чорновола, Незалежності, Озерна, Польова, Хутірська.

Причина: заміна проводів та підключення вводу.

1 січня 2026 року (08:00 – 17:00)

Гуйва: вул. Армійська, Бердичівська, Вишнева, Житомирська, пров. Лісовий.

ТП-182, ТП-091 та інші об’єкти району.

Причина: перемикання і розчистка трас.

2 січня 2026 року (09:00 – 17:00)

Полянка: вул. Дружби, Партизанська, Щаслива.

Бондарівка: вул. Тараса Шевченка.

Буда: вул. Центральна.

Мелені: ПЛ-10 Л-Полянка, КТП-3-237.

Причина: планові ремонти підстанцій та ліній, обслуговування мереж.

Для зручності громадян рекомендовано зберегти цей графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Житомирській області, аби уникнути незручностей та забезпечити безпечне користування електроприладами.

