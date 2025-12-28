Графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня буде введено для українців у Житомирській області, передає Politeka.
Інформацію про це надають на сайті Житомиробленерго.
Жителям Житомирської області слід очікувати тимчасові перебої в електропостачанні через планові роботи на мережах. Енергетики попереджають про відключення у різних населених пунктах протягом тижня.
29 грудня 2025 року (09:00 – 17:00)
Ставище: вул., Садова, Калинова, Травнева, Шкільна, а також автошлях Київ–Чоп.
ПС 35/10 Кочерів, ПЛ 10 Ставище, КТП-326 та ЩТП-300.
Причина: плановий ремонт обладнання.
30 грудня 2025 року (09:00 – 17:00)
Ставище та прилеглі території.
Відключення стосуються тих же ліній електропередач і підстанцій, що й попереднього дня.
Усе через продовження капітального ремонту та перевірка мереж.
31-го 2025 року (09:00 – 17:00)
Хорошів: вул. В. Чорновола, Незалежності, Озерна, Польова, Хутірська.
Причина: заміна проводів та підключення вводу.
1 січня 2026 року (08:00 – 17:00)
Гуйва: вул. Армійська, Бердичівська, Вишнева, Житомирська, пров. Лісовий.
ТП-182, ТП-091 та інші об’єкти району.
Причина: перемикання і розчистка трас.
2 січня 2026 року (09:00 – 17:00)
Полянка: вул. Дружби, Партизанська, Щаслива.
Бондарівка: вул. Тараса Шевченка.
Буда: вул. Центральна.
Мелені: ПЛ-10 Л-Полянка, КТП-3-237.
Причина: планові ремонти підстанцій та ліній, обслуговування мереж.
Для зручності громадян рекомендовано зберегти цей графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Житомирській області, аби уникнути незручностей та забезпечити безпечне користування електроприладами.
