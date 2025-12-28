Згідно з графіком відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Волинській області, частина споживачів буде змушена терпіти певні незручності.

Графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Волинській області введуть через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Волинській області опублікували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Так, тимчасове припинення газопостачання відбудеться у селі Мокрець Ковельського району. Там 29.12 2025 року з 10:00 до 17:00 припинять постачання блакитного палива для окремих жителів.

У цей час ремонтники здійснюватимуть роботи на місцевих газових мережах, що забезпечують постачання до приватних домоволодінь у селі.

Повідомляється, що без блакитного палива залишаться 253 споживачі на таких вулицях: Васильчука, Юрія Литвина, Ковельська, Лесі Українки, Шевченка, Осіння та Заозерна.

Відновлення газопостачання відбудеться одразу після завершення робіт, але лише за умови доступу до газових приладів та дотримання вимог безпеки.

Споживачам радять перекрити крани перед газовими приладами та не користуватися ними під час ремонтних робіт. Також місцевим рекомендують планувати свій побут з урахуванням графіка відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Волинській області.

Фахівці місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" наголошують, що для прискорення відновлення подачі необхідно усунути виявлені технічні порушення, надати доступ до огляду газопроводів і приладів.

А також - перевірити відповідність встановлених приладів проєкту газифікації та наявність актів первинної та періодичної перевірки димових і вентиляційних каналів.

