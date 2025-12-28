У грудні мешканці Одеської області відчули значне подорожчання продуктів, повідомляє Politeka.

Про динаміку ситуації свідчить портал Мінфін.

Найбільші зміни торкнулися молочної продукції, овочів та бакалії. За даними супермаркетів, середні ціни на популярні товари зросли на декілька гривень і навіть десятків гривень у порівнянні з листопадом.

Сметана «Президент» 15% (350 г) подорожчала до середніх 55,19 грн. У Auchan її продають по 49,90, у Metro – 56,68, у Novus – 58,99. Для порівняння, у листопаді середня вартість становила 51,64, тобто продукт додав у вартості 5,73 за місяць. Фахівці пояснюють це підвищення сезонним попитом і зростанням витрат на виробництво та доставку.

Жовтий болгарський перець демонструє ще більш помітний ріст вартості. Середня ціна досягла 243,25 грн за кілограм. У Novus його продають по 189,00, у Metro – 235,00, в Auchan – 225,00, а Megamarket пропонує 324,00. Минулого місяця середнє значення становило 193,50, тобто подорожчання склало майже 46 грн. Такі коливання експерти пов’язують із сезонністю вирощування та різницею у закупівельних цінах у великих мережах.

Рис довгий майже не змінився. Середній цінник залишався на рівні 60,80 грн. В Auchan кілограм коштує 61,80, у Megamarket – 53,50, у Metro – 48,90, у Novus – 78,99. Порівняно з листопадом, коли середня вартість становила 57,43, підвищення мінімальне – лише 0,05. Це свідчить про стабільність цін на імпортну або більш стійку до сезонних факторів продукцію.

Подорожчання продуктів у Одеській області змушує киян та мешканців регіону уважніше ставитися до сімейного бюджету. Експерти радять складати список необхідного, відстежувати акційні пропозиції та купувати товари у перевірених мережах, щоб зменшити витрати.

