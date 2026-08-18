Перерахунок пенсії в Запоріжжі для працюючих залежить не лише від факту зайнятості.

Перерахунок пенсії в Запоріжжі для людей, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати, залежить від тривалості набутого страхового стажу та часу, що минув від попереднього призначення виплати, повідомляє видання Politeka.net.

Правила визначає частина четверта статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також постанова правління Пенсійного фонду №10-1 від 18 травня 2018 року.

Інформацію про це надає ПФУ.

Що потрібно для зміни виплати

Працюючий одержувач може претендувати на коригування суми після накопичення щонайменше 24 місяців страхового стажу від моменту призначення або попередньої зміни.

За основу беруть заробіток, який уже використовували під час розрахунку. Водночас за наявності підстав дозволяється врахувати дохід, отриманий під час подальшої трудової діяльності.

Якщо людина набула менше двох років стажу, перегляд можливий після того, як мине 24 місяці від попереднього призначення чи коригування.

Коли Пенсійний фонд усе робить сам

Для частини працюючих громадян процедура відбувається автоматично. Щороку з 1 квітня фахівці фонду переглядають виплати тим, хто станом на 1 березня має необхідні 24 місяці стажу.

Автоматичний механізм також застосовують, коли новий стаж становить менше двох років, але після попередньої зміни минув дворічний період.

Якщо особа подає заяву самостійно, важливе число звернення. Документи, передані до 15 числа включно, дають змогу встановити оновлений розмір із першого дня поточного місяця. Після цієї дати виплата змінюється з першого числа наступного місяця.

Про зміну роботи потрібно повідомляти

У разі працевлаштування або звільнення громадянин має поінформувати орган Пенсійного фонду протягом 10 днів. Така вимога передбачена статтею 16 відповідного законодавства.

Це важливо через те, що окремі доплати, надбавки чи підвищення призначають лише непрацюючим особам. Наприклад, йдеться про доплату тим, хто утримує дітей до 18 років.

Водночас підвищення виплати через збільшення прожиткового мінімуму для працюючих громадян проводять уже після припинення трудової діяльності.

Таким чином, перерахунок пенсії в Запоріжжі для працюючих залежить не лише від факту зайнятості, а передусім від накопиченого стажу, дати попереднього перегляду та своєчасного повідомлення про зміни у трудовому статусі.

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