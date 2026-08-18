Подорожчання проїзду в Полтаві з 25 серпня має стосуватися як приватних, так і комунальних перевезень.

Подорожчання проїзду в Полтаві з 25 серпня передбачає встановлення нових тарифів у міському транспорті, повідомляє Politeka.

18 грн доведеться віддавати за поїздку тролейбусом та 22 грн за автобус або маршрутку.

Проєкт рішення про зміну вартості перевезень мають розглянути на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Запропоновані розцінки планують запровадити з 25 серпня, а діятимуть вони до 25 листопада.

Для пасажирів, які оплачуватимуть поїздку «Транспортною карткою», передбачена знижка у розмірі 2 грн. Відтак вартість квитка буде нижчою як в автобусі, так і в тролейбусі.

Ще одна передбачена зміна стосується пересадок. Протягом 35 хвилин після оплати пасажир зможе безкоштовно перейти на інший міський транспорт.

Водночас експерти вважають, що знижка у 2 грн є радше символічною. На їхню думку, безготівковий спосіб розрахунку ефективніше стимулює мешканців користуватися транспортними картками тоді, коли різниця між звичайною та пільговою вартістю становить щонайменше 5 грн.

Раніше, у липні, «Полтавщина» повідомляла про підготовку оновлених тарифів на пасажирські перевезення. Тоді обговорювали вартість 25 грн для приватного транспорту та до 20 грн за поїздку комунальним тролейбусом.

Саме на тарифі 25 грн наполягали приватні перевізники. У зверненні до міської влади вони зазначили, що транспорт, який працює на дизельному пальному, є збитковим. Через це, за словами підприємців, окремі машини поступово зникають із міських маршрутів.

Перевізники також пояснюють свою позицію тим, що нинішню вартість проїзду затвердили ще у 2022 році. Вони стверджують, що встановлена сума вже не компенсує витрати на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, газ та заробітні плати працівників.

Окрему пропозицію надало комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс». Підприємство запропонувало встановити 22 грн за поїздку автобусом та 18 грн — тролейбусом.

Таким чином, подорожчання проїзду в Полтаві з 25 серпня має стосуватися як приватних, так і комунальних перевезень, однак остаточні тарифи визначатимуть після розгляду відповідного проєкту рішення виконкомом.

Джерело: Полтавщина

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