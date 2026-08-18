Графіки відключення світла в Київській області на 19 серпня триватимуть через ремонтні роботи.

Українцям розкрили, якими будуть планові графіки відключення світла в Київській області на 19 серпня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла в Київській області на 19 серпня триватимуть через планові та ремонтні роботи. Перед початком робіт варто зарядити телефони, ноутбуки, павербанки та інші необхідні пристрої. За можливості слід заздалегідь виконати справи, для яких потрібне стабільне електропостачання.

Мешканцям зазначених будинків варто заздалегідь подбати про побутові справи, які потребують електроенергії, оскільки протягом визначеного періоду живлення може бути відсутнє.

У селі Юрівка обмеження електропостачання заплановані з 08:00 до 17:00. Загалом перерва триватиме до дев'яти годин. До переліку потрапили такі адреси:

Гайова — 5094, 5096, 5097, 5169, 11, 14, 15, 19, 3-Б, 3-Г, 3Д, 4, 5А, 5Б, 5Є, 9, 9А;

Горохівська — 1, 11, 18.

Найбільший перелік адрес у графіку стосується села Гатне. Тут електроенергію планують відключити з 08:00 до 20:00. Таким чином, максимально можлива тривалість перерви становитиме 12 годин. Знеструмлення торкнеться значної кількості будинків на різних вулицях.

Абрикосова — 182, 235, 39, 45А, 45Б, 45В, 45Г, 45Д, 45Е, 45Є, 45Ж, 45-З, 45И, 8-А, 8-Б;

Археологічна — 5139, 1, 10, 11, 2, 5, 5А, 7;

Б. Хмельницького — 25, 28, 32-Б, 32В, 35/1, 35/2, 35/4, 35/5, 36, 39, 41А, 41Б, 41В, 41Г;

Барвінкова — 0013, 5148, 1, 10, 10А, 11-А, 11-Б, 11-В, 11-Г, 12, 12Г, 13-А, 13-Б, 13-В, 13Г, 14, 15, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 18, 18А, 19/1, 19/10, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 20, 21, 22, 23А, 23Б, 23-В, 23-Г, 24, 25А, 25Б, 25В, 25Г, 26, 27, 29, 2-Г, 30, 31А, 31-Б, 31-В, 31-Г, 32, 34, 35, 35-А, 35-Б, 35-В, 36, 37, 37А, 39, 39А, 3А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 41/1, 41/10, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/8, 41/9, 45/1, 45/10, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 49, 5, 6/1, 6/10, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7А, 7-Б, 7-В, 8, 8-А, 9А, 9Б, 9В, 9Г;

Бузкова — 10, 18, 20-Г, 2А, 34, 36;

В. Швеця — 5744, 14А, 18Б, 18-Г, 19, 19А, 20А, 20Б, 21, 24, 24-А, 24-Б, 25, 25А, 26, 26Г, 29А, 29Б, 29В, 37В, 38, 3Б, 3-Г, 46-Б, 46-Г, 52, 8, 8-А, 9-А, 9-Б;

Весняна

Весняна Грушева — 0312, 1, 13, 15, 19-А, 19Б, 19-В, 19-Г, 2, 23, 3-А, 3-Б, 3В, 4, 5, 5477, 5А, 6-А, 6-Б, 6В, 6Г, 7А, 7-Б, 7-В, 8, 8А, 8-Б, 8-В;

Зоряна — 33, 40, 41-А, 41-Б, 41-В, 41-Г, 43, 46А, 46Б, 50, 52, 54;

Каштанова — 1, 27, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31;

Кленова — 124/А, 29/1, 58А, 58Б, 58В, 58Г, 58Г’, 58Е, 58Є, 58Ж, 58З, 60, 61/1, 62, 66, 66А, 66Б, 66В, 67, 67А, 67Б, 70, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 80В, 80Г, 81, 82, 82А, 82Б, 82В;

Козацька — 36-А;

Курганна — 42А;

Незалежна — 1-В;

Озерна — 0072, 5060, 46;

Прикордонна — 120, 136;

Салютна — 0136, 5266, 5592, 5640, 5641, 106, 11, 118, 12, 13, 14, 149, 14А, 14В, 17, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25А, 25Б, 25В, 25Г, 27, 28, 3, 35, 39, 3-А, 3Б, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Святопетровського — 3-Р, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 521, 522, 523, 524;

Симоненка — 0121, 0119, 0120, 46, 48, 56/5, 56/6, 56/8;

Симоненко — 0047, 0048, 35, 39А, 5, 52, 54, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/7;

Сірка — 10, 29;

Соборна — 8;

Чумацька — 1, 10А, 10Б, 10В, 14, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 3А, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5673, 6А, 6Б, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8А, 8Б, 8В;

Швеця — 10, 10-А, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15, 18А, 18-В, 20-В, 20-Г, 24В, 26-Б, 26-В, 2В, 32, 35-А, 35-Б, 35-В, 35-Г, 37-А, 37-Б, 3А, 3-В, 44А, 46-А, 46-В, 48, 9В, 9Г;

Шляхова — 11, 17, 23, 31, 34, 36, 4, 6, 7;

Юності — 0219, 1, 10, 11А, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 16-А, 16-Б, 16В, 16-Г, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 18А, 18-Б, 18-В, 18Г, 1А, 20, 22, 23, 26-А, 26-Б, 26-В, 26-Г, 28, 2А, 2-Б, 2В, 2-Г, 3, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 36, 4, 44, 44-А, 44-Б, 46, 48, 4-А, 4Б, 4В, 50, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6А/1, 6-В, 7, 7А;

Яблунева — 1/6, 12, 12А, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 17, 19, 2, 21, 8, 9;

Ягідна — 10, 23, 27, 29, 33;

пров. Абрикосовий — 14-Б, 16А, 16-Б, 16В, 16Г, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 219, 4, 8В, 8-Г, 9;

пров. Парковий — 4, 4Б, 4В.

Джерело: Гатненська територіальна громада.

Джерело: Гатненська територіальна громада.

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