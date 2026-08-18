Мешканців області закликають заздалегідь враховувати інформацію про графіки відключення світла у Полтавській області на 19 та 20 серпня.

Графіки відключення світла будуть тривати через планові роботи в Полтавській області, що заплановані на 19 та 20 серпня, пише Politeka.net.



Під час дії графіків відключення світла в Полтавській області на 19 та 20 серпня можуть виникнути труднощі з використанням побутової техніки, електричних плит, насосів, засобів зв'язку та інших пристроїв, які залежать від електроенергії. Саме тому перед початком обмежень бажано зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також подбати про ліхтарики й альтернативні джерела освітлення.

У селі Кізлівка електроенергію планують відключити з 08:00 до 16:30 години, 19 серпня. Таким чином, перерва може тривати понад вісім годин. До переліку адрес увійшли будинки на таких вулицях:

Загорянська — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 114, 116

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

пров. Шкільний — 4, 8, 10, 12, 14, 16

Ярівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58

Також 19 серпня заплановані відключення у селі Ковалі, з 08:00–16:30 години. До переліку потрапили будинки на чотирьох вулицях. Зокрема, електроенергію можуть тимчасово відключити за такими адресами:

Замостянська — 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А;

Колядівка — 1, 1А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 62, 64, 64А, 66, 66А, 68, 72, 72А, 76, 78, 83, 84, 85, 86;

Червоногорянська — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34ДАЧА, 36;

Штими — 2, 5, 5а, 6, 13, 15, 15а, 19;

Ярівська — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 73, 74, 76, 78, 78а, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 92а.

У четвер, 20 серпня, графіки продовжать діяти вже в інших населених пунктах Полтавської області. У селі Бубни обмеження електропостачання заплановані на період з 09:00 до 17:00. До графіка потрапили такі адреси:

Грушева — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 69ПУСТ;

Заріччя — 1, 5, 6, 12, 13, 14ПУСТ, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30;

Колгоспна — 1, 3, 4, 6ПУСТ, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25;

Центр — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 28а, 33, 37ПУСТ, 38, 70, 91, 114, 148.

Ще одним населеним пунктом у графіку на 20 серпня є село Луговики. Тут запланована перерва з 09:00 до 17:00. Знеструмлення стосуватиметься таких адрес:

Золота — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА;

Молодіжна — 9;

Осередок — 1, 2, 3, 4, 11, 12ПУСТ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49ПУСТ;

Сад — 1, 3, 5, 7ДАЧА, 8, 11ПУСТ, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

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