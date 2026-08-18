Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 серпня будуть тривати довгий час.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 19 серпня вводяться через профілактичні та планові роботи, пише Politeka.net.

У Дніпропетровській області 19 серпня 2026 року за низкою адрес заплановані графіки відключення світла. Обмеження пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть необхідні технічні заходи, тому мешканцям окремих будинків доведеться на певний час залишитися без електроенергії.

У місті Жовті Води планові роботи проводитимуть 19 серпня з 07:30 до 18:00. Таким чином, електропостачання за окремими адресами можуть обмежувати протягом 10,5 години. До графіка потрапили такі адреси:

Героїв УПА — 137;

пров. Дачний — 3;

пров. Жовтий — 4–18 (парні), 22, 24;

пров. Майданівський — 2, 3, 5–7, 9–14, 18–28 (парні);

пров. Сонячний — 1–6, 8–10, 12, 14, 16–18, 20, 22, 24, 28, 30, 32.

Також 19 серпня планові роботи проводитимуть у селі Мар'янівка. Тут електропостачання за окремими адресами також обмежуватимуть у період з 07:30 до 18:00. Без світла тимчасово можуть залишитися споживачі за такими адресами:

пров. Виноградний — 13;

пров. Горіховий — 17, 20;

пров. Дачний — 1, 2, 5, 7, 14, 18, 19, 24, 28.

Ще один період планових робіт припадає на проміжок з 08:00 до 18:00. Відключення триватимуть до десяти годин. У Кривому Розі електропостачання обмежать за такими адресами:

вул. Генерала Безручка — 49Б;

пр-т Перемоги — 38Б, 42.

Обмеження з 08:00 до 18:00 також стосуватимуться села Жовте. Тут до графіка увійшли будинки на вулиці:

Цементників: 1-7, 10, 11, 13-15, 51, 53, 256, 269.

Окремий графік запровадять у селі Дніпровське. Тут планові роботи заплановані з 09:30 до 17:00. Тривалість можливого знеструмлення становитиме до семи з половиною годин. До переліку адрес увійшли вулиці:

Набережна — 1В, 2–8 (парні), 18;

Козацька — 4Г;

Лісна — 1Б, 3, 106;

Чумацька — 15;

Шкільна — 2, 8;

Спортивна — 5А.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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