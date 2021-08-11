Популярный юморист из"Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, с кем его сравнивает младшая дочь

Как пишет Politeka.net, 38–летний Евгений Кошевой - популярный юморист и актер, работающий на студии "Квартал 95". Вместе с женой Ксенией, которая является танцовщицей балета Елены Коляденко "Фридом", воспитывает двоих детей – Варвару и Серафиму.

Кошевой – активный пользователь соцсетей, юморист часто делится различными фотографиями и видео в своем Instagram. Так, в этот раз ведущий "Лиги смеха" поделился блицем с Анатолием Анатоличем, в котором рассказал, что его любимый мультик детства – "Ну погоди!", а любимая песня из мультика – "Песенка мамонтенка".

К тому же, Кошевой признался, что его младшая дочь Серафима говорит, что папа похож на персонажа Грю из мультика "Гадкий я". Однако Кошевой не соглашается.

"Ну нос же у меня не такой", - шутит Евгений.

Ранее Politeka писала, что автомобиль звезды "Квартал 95" Кошевого оккупировали "нелегалы": "Мои друзья".

Напомним, что Евгений Кошевой и Ткач рассмешили украинцев танцами-пародией на Go_A: "челюсть до сих пор болит".

A еще Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95" показал "нелегалов", которых перевозит в его багажнике дочь: "Поселились здесь".