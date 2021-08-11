Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала свой стильный купальник и в неожиданном образе мужа

Как пишет Politeka.net, Владимир и Кстинина официально оформили отношения в прошлом году. В том же году Остапчук развелся на бывшей супруге - Елене Войченко, которая ему родила двоих детей. Сейчас Владимир активно ведет блог в Инстаграм и делится интересным контентом с фанатами.

На новых кадрах, которые Владимир опубликовал в Инстаграм, Кристина позировала в белом купальнике и прозрачной пляжной юбке. В какой-то момент выходит Остапчук в образе гейши, прикрываясь веером. Красотка очень удивилась такому появлению.

"Гейша уже не та", - сказала красотка.

"Konichiwa", - подписал Владимир фото.

Фанаты посмотрели видео более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Как всегда на чиле", "Обожаю", "Класс, аж настроение поднялось", "Аха, а Владимир мадама", "И как такую не любить, правда?".

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