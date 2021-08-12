Популярная украинская ведущая Леся Никитюк отметилась новой необычной выходкой на отдыхе в Португалии

На днях ведущая прилетела на остров Мадейра, тут же объявив, что якобы планирует встретиться с культовым португальским футболистом Криштиану Роналду. Встречи пока так и не произошло, однако теперь ведущая регулярно радует поклонников яркими фото со своего отдыха.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Леся показала, какой необычный пикник решила себе устроить с видом на океан. Судя по фото, Никитюк расположилась перед пляжем с вином и фруктами, устроив себе импровизированный пир.

«Всякое было на Мадейре… Но что б девушка на обочине, жрала манго руками голыми. Такого местные старожилы не припомнят», - написала ведущая.

На фото она позировала в черном купальнике-бикини и роскошной соломенной шляпе.

Поклонники красотки тут же отреагировали на ее пост.

«Похоже Леся, что на этот раз у вас "золотая карта"!)», «Португальские бюджетники…», «Шикарно выглядите!», «Бомба ракета», «гармонично шикарная девушка в шикарном месте», «А как Рональдо. Дождалась?», «О Божечки!! Что ж так слепит красотой то такой», «Да сколько можно есть Леся ) что же вы за голодающая», - пишут люди.

Напомним, Никитюк подразнила заморскими деликатесами, вызвав гнев украинцев.

Как сообщала Politeka, Никитюк в розовом бикини слишком раскрепостилась в бассейне.

Также Politeka писала, что Никитюк, улетев на "свидание" с футболистом, оконфузилась в экстремальном купальнике.