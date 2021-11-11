Эктор Хименес-Браво, который стал звездой шоу "Мастер Шеф", рассказал о важном моменте в своей жизни, которого так долго ждали фанаты.

Популярный ресторатор привык показывать в социальной сети много кадров, чтобы привлекать внимание к себе. В этот раз мужчина заговорил о долгожданной новости.

Как оказалось, наконец-то стартовали съемки нового сезона «МастерШеф», где традиционно участвует Эктор. Причем первый съемочный день выдался у всех очень насыщенными.

Сам Хименес-Браво уже успел показать несколько первых кадров из работы на площадке, а также покрасовался в модном костюме:

«Я уверен, что вы ждали того дня, когда я скажу… Съемки МастерШеф уже начались! Готов к горячему сезону. Но конечно к концу съемок все очень уставшие, потому что это долгий и выматывающий процесс», - высказался мужчина.

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Эктор очень тепло относится к матери и теперь часто появляется на мероприятиях вместе с ней. В частности, недавно он посетил презентацию по случаю начала съемок нового сезона «МастерШеф», в котором традиционно будет судить таланты молодых поваров.

«Сегодня отдыхаем, а уже завтра начинаются съемки. Встретили наших друзей. Это большой ивент для всех, которые создают любимые ваши шоу», - пишет Эктор.

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