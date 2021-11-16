Украинская певица Настя Каменских, которая привыкла устраивая необычные тренировки рано утром, похвасталась новыми кадрами из дома, где обычно и занимается.

Каменских не раз рассказывала, что у нее есть свой личный распорядок дня, которому она всегда следует и заставляет мужа также обращать на это внимание. Настя засыпает очень рано, когда нет концертов, поэтому встает также рано, чтобы устраивать пробежки.

В осеннее и зимнее время Каменских любит тренироваться дома, упражняется в комнате и надевает тренировочные костюмы, не обходится без специальных роликов, на которых певица демонстрирует фигуру.

«Stay sporty 💪🏻 Ставьте 💙 если потренировались сегодня или планируете» - подписала новые кадры Каменских и покрутилась перед камерой, показывая новые формы.

«Настя, красотка🔥; Акторка🔥; Спорт каждый день))) особенно осенью-зимой ух как поднимает энергию🔥; Люблю😍; Где деда дела?; Симпатяга! 👀👉👍🇺🇦; Правильное начало дня🔥а не состояние к'кашки когда из кровати вылезти не можешь после swinger party 🙈; Женственная Фигура❤ Не слишком худая, все как нужно!; для взрослой женщины огонь».

Ранее Настя поделилась снимком, на котором позирует дома за столом.

«Завтрак - один из самых приятных моментов дня. Люблю проводить его без гаджетов, в тишине или под любимую музыку и смотреть как вместе со мной за окном просыпается мир», - призналась Каменских.

Напомним, Каменских кардинально сменила образ и обратилась к украинкам.

Как сообщала Politeka, Каменских в узком корсете выпятила прелести перед Олегом Винником.

Также Politeka писала, что Каменских в сверкающем наряде с декольте зачаровала танцем.