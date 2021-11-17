Художняя гимнастка Анна Ризатдинова, которую поддерживал Влад Яма на "Танцях з зірками", но спортсменка добралась только до финала, показала свою растяжку и рассказала факты о себе.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной гимнасткой, которая взяла "бронзу" на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также спортсменка ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Анна показала свою растяжку в спортзале. Звезда была в штанах и топике.

"у что, вы готовы к интересному КОНКУРСУ?

Посмотрим на сколько хорошо вы меня знаете. Из 13 пунктов обо мне вам нужно отгадать только 3 НЕправдивых

1. Я обожаю пахлаву!

2. Не умею заправлять машину, всегда прошу кого-то.

3. Лучшее восстановление для меня – это сон.

4. Обожаю бегать!

5. Обожаю сладкое!

6. Любимый актёр – Леонардо Ди Каприо.

7. В Лос-Анджелесе я видела Ди Каприо!

8. У меня есть родственники-итальянцы по бабушкиной линии.

9. Я была на показе Victoria’s Secret.

10. В Барселоне у меня забирали машину из-за того, что я припарковалась в неправильном месте.

11. В Сен-Тропе я видела Карла Лагерфельда.

12. Посещала пляж Копакабана.

13. Была в Вероне в доме Джульетты", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Эффектно. Браво", "Красота невероятная", "Огонь, стихиия", "Невероятнаяя принцесса", "Когда девушка профессионально следит за своим внешним видом - она останавливает свои биологические часы на отметке, которую определяет лишь она".

Напомним, Никитюк и другие откликнулись на признание Ризатдиновой о любимом человеке

А еще Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" напомнила украинцам о Скрябине

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в черном топике прижалась к зеркалу упругими формами



