Художняя гимнастка Анна Ризатдинова, которую поддерживал Влад Яма на "Танцях з зірками", но спортсменка добралась только до финала, показала свою растяжку и рассказала факты о себе.
Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной гимнасткой, которая взяла "бронзу" на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также спортсменка ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото Анна показала свою растяжку в спортзале. Звезда была в штанах и топике.
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Посмотрим на сколько хорошо вы меня знаете. Из 13 пунктов обо мне вам нужно отгадать только 3 НЕправдивых
1. Я обожаю пахлаву!
2. Не умею заправлять машину, всегда прошу кого-то.
3. Лучшее восстановление для меня – это сон.
4. Обожаю бегать!
5. Обожаю сладкое!
6. Любимый актёр – Леонардо Ди Каприо.
7. В Лос-Анджелесе я видела Ди Каприо!
8. У меня есть родственники-итальянцы по бабушкиной линии.
9. Я была на показе Victoria’s Secret.
10. В Барселоне у меня забирали машину из-за того, что я припарковалась в неправильном месте.
11. В Сен-Тропе я видела Карла Лагерфельда.
12. Посещала пляж Копакабана.
13. Была в Вероне в доме Джульетты", - написала Анна.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
"Эффектно. Браво", "Красота невероятная", "Огонь, стихиия", "Невероятнаяя принцесса", "Когда девушка профессионально следит за своим внешним видом - она останавливает свои биологические часы на отметке, которую определяет лишь она".
Напомним, Никитюк и другие откликнулись на признание Ризатдиновой о любимом человеке
А еще Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" напомнила украинцам о Скрябине
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