Известный хореограф и участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар в шутку попробовал себя роли судьи на проекте, чем удивил креативного продюсера Владимира Завадюка.

Дмитрий Дикусар является известным хореографом, который много лет занимается танцами и уже не раз был участником танцевального проекта, уже делал намеки на то, как хотел б стать и судьей в шоу.

Так, Дикусар участвует в проекте "Танці з зірками" и в этом сезоне, причем он уже добрался до полуфинала вместе со своей напарницей - Ольгой Харлан. Это не первый раз, когда танцор прорывается вперед с участницей.

Сегодня креативный продюсер телеканала Владимир Завадюк решил опубликовать интересное видео с хореографом, который занял место Влада Ямы в судейском кресле и посмеялся над словами коллеги:

«Что происходит? Влад, мне кажется, тебя подсиживают!»

«Просто присел» - засмеялся Дикусар в судейском кресле.

Как известно, не так давно хореограф высказался относительно судейского кресла на шоу "Танці з зірками". Как известно, в четвертьфинале Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан станцевали вместе с Максом Чмерковским. Он рассказал, что хореограф является для него авторитетом.

"Когда я вижу Макса - я вижу своё будущее, он отличный судья. Почитав комментарии в социальных сетях, я очень рад, что люди поддерживают мои мысли относительно жюри. Поэтому, когда я одержу победу с Ольгой, судьи, ждите меня, я сяду в место жюри", - признался Дмитрий Дикусар.

Ранее сообщалось, Харлан записала эмоциональное обращение после совместного танца с Дикусаром и Чмерковским: "Простите..."

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