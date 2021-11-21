Судья "Танців с зірками" и прима-балерина Екатерина Кухар, которая ранее заявляла о своей беременности, появилась на фото с малышом на руках.

Как пишет Politeka.net, 39-летняя танцовщица выложила кадры у себя в Instagram.

21 ноября в семье судьи «Танці с зірками» - особенный день. Свой день рождения празднует дочка Екатерины Кухар и Александра Стоянова, Анастасия. Девочке исполнилось семь лет.

«Обычно, любое мое утро начинается с кофе…☕️ но сегодня что-то пошло не так….🙈

На семилетие дочки мой муж решил сделать «МНЕ» подарок и пополнил нашу семью третьим ребёнком!», - написала Кухар.

Прима-балерина поздравила малышку с днем рождения трогательным сообщением, показав какой подарок преподнес дочери отец Александр Стоянов.

На снимке Екатерина держала в руках щенка породы мальтипу.

«Моя маленькая взрослая девочка, пари по этой жизни свободно и легко и пусть каждая твоя мечта сбывается (как сегодня)))!💝», - отметила балерина.

Напомним, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар в восьмом выпуске танцевальной программы сделала неоднозначное заявление. Она сказала: "Я при надії". Таким образом Кухар намекнула на свою беременность. Однако позже балерина объяснила, что действительно "при надії", да только творческой.

Также стоит сказать, что Кухар и ее муж Александр Стоянов вместе с 2006 года. Они воспитывают двоих детей — 12-летнего Тимура и 7-летнюю Настю.

Напомним, Екатерина Кухар в каске озадачила видом с рабочими на стройке: "Оставит след в истории".

Как сообщала Politeka, Монатик засветил Кухар в мини-платье на паркете "Танців з зірками": "Я в мурашках...".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" нарвалась на критику, устроив битву эффектных платьев: "Тошнит от них".