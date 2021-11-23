Известная певица Настя Каменских рассказала Кате Осадчей о том, как они мужем Потапом отмечают Новый год.

Как сообщает Politeka.net, украинская хореограф Илона Гвоздева побывала на концерте "Вечер премьер" и сняла на видео выступление певицы Насти Каменских и ее интервью на сцене с Катей Осадчей. Кадры танцовщица выложила в своих Instagram-сторис.

Так, Катя спросила у Насти о том, как они с мужем отмечают новогодние праздники. На это певица рассказала, что обычно они работают, чтобы развлекать других людей, но потом улетают на отдых.

"Артисты они же дарят праздник, мы и есть праздник. Вот. А если так, то мы встречаемся уже после Нового года, где-то первого. Потому что и Леша работает, и я. Потом уже может какой-нибудь поднимаем бокал и едем на отдых", - рассказала Каменских на сцене "Вечера премьер".

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