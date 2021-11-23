Создатели популярного шоу «Танці з зірками» показали зрителям, какой была атмосфера за кулисами во время съемок недавнего эпизода.
В прошедшее воскресенье состоялся полуфинал «Танців». В этом выпуске на шоу вернулись победители других сезонов: Ксения Мишина, Игорь Ласточкин и Санта Димопулос. Они станцевали вместе с нынешними конкурсантами.
По итогам выпуска в суперфинал проекта прошли сразу три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.
Как пишет Politeka.net, в новом посте на странице проекта в Инстаграм появились фото из-закулисья шоу.
На снимках можно было увидеть, как готовились к съемкам приглашенная звезда Даша Астафьева и партнерша Логая Карелина. Еще на одном фото Логай, Карелина и Ксения Мишина были запечатлены после своего совместного танца в сценических нарядах. Также появился снимок с ведущей Машей Ефросининой на балконе.
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«Атмосфера полуфинала. А уже на этой неделе мы узнаем имена победителей пятого сезона!», - говорится в подписи к снимкам.
Украинцы тут же принялись комментировать пост.
«Надеюсь на победу Харлан, очень классная девушка)Та и Диме уже пора победить», «Мишину не узнать, такой костюм», «Да победит Артур и Анна», «Ефросинина беременна?», «Заранее говорю у Димы и Ольги второе место будет», - пишут люди.
Напомним, Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре.
Как сообщала Politeka, Зарицкая из "KAZKA" и Мешков не смогли расстаться после вылета из "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Дикусар после выступления с Харлан и Димопулос сделал неожиданное заявление.