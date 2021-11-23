Известная украинская спортсменка Ольга Харлан прошла в финал популярного шоу "Танці з зірками", и решила поделиться откровением перед решающей игрой.

Ольга Харлан - 30-летняя фехтовальщица на саблях, которая стала олимпийской чемпионкой в 2012 и 2016 годах, и призером по фехтованию, сообщает Politeka.net.

На следующих выходных спортсменку ждет не менее решающая игра - финал шоу "Танці з зірками". Примечательно, что такой долгий путь на шоу Ольга Харлан прошла вместе с бывшим мужем певицы Ирины Билык, Дмитрием Дикусаром.

В новом посте олимпийская чемпионка призналась, что перед участием в проекте, даже не планировала попасть в финал.

"Весь этот путь, ваша поддержка придавала сил не сдаваться! Проходить сквозь усталость, травмы, болезни! Мы с Димой все выдержали!", - поделилась Ольга Харлан.

Фехтовальщица подкрепила к записи фото с последнего выступления, в котором третьей участницей стала победительница одного из сезонов Санта Димопулос. Спортсменка поделилась откровением о Дмитрии Дикусаре, назвав его идеальным:

"За это прекрасное трио, хочу поблагодарить моего идеального партнера Диму @dikusar_dmitriy , прекрасную Санту @santadimopulos и гения @konstantinfreedom ! Это был огонь🔥❤️ Красота же❤️".

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