Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, засветился на шумной вечеринке в Одессе - кадры слили в Сеть.
Так, 48-летний Данилко в образе Верки Сердючки вместе со своей командой и мамой, которую играет актриса Инна Белоконь, выступил на сцене Аркадии в Одессе. Соответствующими кадрами поделились в Инстагарм очевидцы, передает Politeka.net.
Примечательно, что артистку пригласили выступить не на свадьбе и не в ночном клубе, а казино, деятельность которых легализовали в нашей стране совсем недавно.
На кадрах видно, как толпа веселится под известный хит Верки Сердючки "Все будет хорошо". Народ снимал на камеры, как артистка дает жару на сцене.
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"Хорошо! Все будет хорошо!
Всё будет хорошо, я это знаю, знаю!
Хорошо! Все будет хорошо!
Ой чувствую я, девки, загуляю, ой загуляю!", - пела Сердючка и плясала со своей мамой.
Известно, что после концерта Данилко казино разыграло среди гостей 5000 долларов. Соблюдались ли карантинные правила во время мероприятия в "красной" Одессе, трудно сказать, так как люди в кадре стоят спиной к камере и нет возможности рассмотреть, ести ли маски на их лицах.
Напомним, Данилко отменил новогоднее выступление из-за серьезной болезни, Белоконь тоже досталось: "В 3 часа ночи..."
Как сообщала Politeka, Данилко в образе Сердючки рассекретил новую песню: "Даже на музыку Фредди Меркьюри похоже"
Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки насмешила украинцев домашними кадрами: "Вот это зоопарк"