Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, засветился на шумной вечеринке в Одессе - кадры слили в Сеть.

Так, 48-летний Данилко в образе Верки Сердючки вместе со своей командой и мамой, которую играет актриса Инна Белоконь, выступил на сцене Аркадии в Одессе. Соответствующими кадрами поделились в Инстагарм очевидцы, передает Politeka.net.

Примечательно, что артистку пригласили выступить не на свадьбе и не в ночном клубе, а казино, деятельность которых легализовали в нашей стране совсем недавно.

На кадрах видно, как толпа веселится под известный хит Верки Сердючки "Все будет хорошо". Народ снимал на камеры, как артистка дает жару на сцене.

"Хорошо! Все будет хорошо!

Всё будет хорошо, я это знаю, знаю!

Хорошо! Все будет хорошо!

Ой чувствую я, девки, загуляю, ой загуляю!", - пела Сердючка и плясала со своей мамой.

Известно, что после концерта Данилко казино разыграло среди гостей 5000 долларов. Соблюдались ли карантинные правила во время мероприятия в "красной" Одессе, трудно сказать, так как люди в кадре стоят спиной к камере и нет возможности рассмотреть, ести ли маски на их лицах.

Напомним, Данилко отменил новогоднее выступление из-за серьезной болезни, Белоконь тоже досталось: "В 3 часа ночи..."

Как сообщала Politeka, Данилко в образе Сердючки рассекретил новую песню: "Даже на музыку Фредди Меркьюри похоже"

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