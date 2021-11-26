Певица Джамала, которая победила на "Евровидении", а недавно участвовала в шоу "Танці з зірками", показала, как подменяла Катю Осадчую в "Світське життя" на премьере фильма "Дом Гуччи".

Как пишет Politeka.net, Джамала в этот раз подменила Катю Осадчую в программе "Світське життя". Звезда пошла на премьеру фильма "Дом Гуччи", где поговорила со звездами Украины. На показе были Надя Дорофеева, Санта Димопулос, а также Евгения Власова. Фото с вечера появились на страничке "Світське життя" в Инстаграм.

На них Джамала была в черном платье. Также среди звезд был и артист Дмитрий Монатик, который недавно получил звание Заслуженного артиста Украины.

"Светский репортер на этой неделе - народная артистка Украины Джамала. Вместе ходили на премьеру фильма «Дом Гуччи» и допрашивали всех звездных коллег", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Шикарная", "Джамала такая красивая", "Джамала непревзойденная", "Шок, Дорофеева одета", "Наконец-то! Джамала одета лучше гостей, обычно у нее ужасный стиль".

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