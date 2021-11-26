Победительница шоу «Холостяк» и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова не устает делиться с армией поклонников всем, что происходит в ее жизни, включая примерку новых нарядов и фотосессии

В этот раз она показала на своей странице в Instagram кадры со съемок, для которых примерила несколько образов, пишет Стена.

На первом кадре она позирует перед объективом в кожаной юбке с большим разрезом, который обнажает ее стройные ноги. Кроме того, блогер надела легкий топ черного цвета с длинными рукавами. Наряд обнажает некоторые части тела звезды так, что видно, что белья она решила не надевать под такую одежду.

Уже на других кадрах Даша Квиткова позирует в черном платье с полупрозрачными вставками. Наряд тоже обнажает ее стройные ноги, подчеркивает женственную фигуру и загорелую кожу. Дополнила свой стиль Квиткова ярким макияжем и аккуратной прической.

В комментариях поклонники тут же стали осыпать звезду комплиментами. Некоторые отмечали, что Даша – пример того, какой может быть женщина после родов. Большинство фанатов выразили восхищение после увиденных кадров на странице Квитковой.

"Увидев это я сказала про себя "hot mama", а потом прочитала описание...пример всем мамочкам, какой можно быть после родов", "Вау", "Офигенная", "Даша, вы просто огонь", – пишут в комментариях восторженные поклонники популярного блогера.

Стоит отметить, что сыну Даши Квитковой и ведущего Никиты Добрынина исполнилось уже 4 месяца. Более того, Лев уже был с родителями на отдыхе. В социальной сети Даша признавалась, что первые недели материнства для нее были стрессом, но теперь она испытывает большое счастье и наслаждается каждым моментом со своим малышом.