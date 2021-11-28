Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет шоу "Холостячка" и "Україна має талант", решился сделать сюрприз украинцам.
Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также недавно стало известно, что он стал ведущим нового сезона "Україна має талант".
Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Григорий Решетник засветился в компании участника проекта "Холостячка" Максима Тарапаты. Как известно, на прошлом эфире Злата Огневич решила, что он покинет проект. По этому поводу Григорий Решетник решился сделать сюрприз украинцам.
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"Я здесь подумал и решил сделать вам подарок! Девушки, если это фото набирает 50 тысяч лайков – я обнародую номер телефона и адрес проживания Макса 😃
Вы должны бороться за свое счастье 💪
Начинаем", — рассказал Григорий Решетник.
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