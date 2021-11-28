Известный шеф-повар и главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился быстрым рецептом классического завтрака.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф".

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво поделился рецептом классического завтрака - омлета. Однако, он выбрал нестандартный способ его приготовления.

"ОМЛЕТ В ПАКЕТЕ ЗА МИНУТУ 💔



Настолько простой, что аж неудобно как-то)

Уже можно сохранять пост, чтобы не потерять 😉



Ингредиенты:



– Яйцо — 3 шт

– Черри — 100 гр

– Молоко — 50 гр

– Кукуруза — 50 гр

– Зеленый лук — 30 гр



А теперь все очень просто: яйца разбиваем, замешиваем их, солим и перчим.





Ставьте пока вариться воду в кастрюле. Нам нужен прочный пакет для этого дела.



Заливаем в пакет-слайдер яйца, молоко, туда же порезанные пополам черри (ну или как вам нравится), рубленый зеленый лук и кукурузу. Перемешиваем, закрываем пакет и ставить вариться в воде 5-10 минут.



Готово! Можно завтракать", — поделился рецептом Эктор Хименес-Браво.

Поклонники оценили видео и оставили множество комментариев: "Ох, надо будет обязательно попробовать", "Легко и быстро", "Супер, аппетитно".

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