Известный артист Олег Винник, который является судьей-детективом на шоу "Маска", покорил видом своих "волчиц".

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз певец опубликовал новое фото. На кадре Олег Винник сидит на месте жюри в шоу "Маска". Как известно, певец готовил 24 и 25 ноября концерты во Дворце "Украина" в Киеве, однако в последний момент отменил эти выступления. Артист объяснил, что выйти на сцену ему не позволяет состояние здоровья. Как известно, у Олега Винника - ларингит.

"Самое время напомнить, что сегодня на телеканале "Украина" вас ждет новый выпуск самого таинственного шоу "Маска", — рассказал Олег Винник.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Безумно ждём. Мне сегодня даже снилась Маска", "Боже, какой Вы🔥🔥 я Вас просто обожаю", "Вы невероятный".

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