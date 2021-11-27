Известная певица Ольга Полякова, которая является судьей-детективом на шоу "Маска", устроила в открытом наряде горячие танцы на концерте.
Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас она является звездным детективом в шоу "Маска". У артистки есть две дочери - 16-летняя Маша, и 10-летняя Алиса.
Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова показала себя в открытом наряде. На ней необычное боди, которое демонстрирует шикарную фигуру певицы. На концерте артистка устроила горячие танцы вместе со своим балетом.
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"Дотронуться...", — поет Ольга Полякова.
На концерте Ольга Полякова исполнила несколько своих хитов - "Лёд тронулся", "Взрослая девочка" и другие.
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