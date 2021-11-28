Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, практически каждый день показывает в Инстаграм разные моменты из жизни и хвастается разными образами.

Настя Каменских стала популярным блогером в Инстаграм, поэтому часто показывает в сети самые разные моменты из жизни. Нередко певицу критикуют за излишнюю откровенность, ведь она не стесняется демонстрировать фигуру с минимальным количеством одежды.

На пляже Настя показывает себя в модных купальниках, но и здесь не обходится без критики за то, как звезда использует фотошоп, чтобы казаться худее. Поэтому артистка на простых личных селфи не старается сильно изменить себя.

В сети Настя изредка показывает, какой она бывает настоящей в разные моменты своей жизни и как выглядит без украшений. Приподняв футболку и демонстрируя пышные бедра, Каменских повернулась в сторону, чтобы оставить капельку интриги.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, она является судьей на шоу "Маска".

Ранее певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских предстала на шоу "Маска" в роскошном образе. На ней шикарное черное коктейльное платье с пышными фетровыми рукавами фиолетового цвета.

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