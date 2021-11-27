Украинская поп-певица и ведущая тревел-шоу «Орел и решка» впечатлила кадрами, сделанными в постели.
Как пишет Politeka.net, молодая певица боливийского происхождения Мишель Андраде и новая ведущая шоу "Орел&Решка. Земляне" все чаще делится откровенными снимками и неожиданными публикациями у себя в Инстаграм.
Поклонникам певица нравится разной, но некоторые кадры вызывают особенный шквал эмоций.
Так, у себя в фотоблоге Андраде разместила фото, сделанное в постели, а также показала шикарный вид на город с балкона своей мечты.
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На фото девушка сидит в кровати и нежно обнимает подушку.
Фолловеры не оставили без внимания новую публикацию.
"Какой кайф",
" Вид красивый и вправду", - пишут в сети.
Ранее Мишель Андраде намекнула на сумму своего гонорара, которую она получает в "Орле и Решка".
Так, по словам Мишель, каждый из ведущих получает разный гонорар – все зависит от условий контракта. А вот на вопрос, какую примерно сумму получает сама Андраде, в районе ли это 1-2 тысяч долларов за выпуск, Мишель ответила: "Может быть, даже и больше".
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