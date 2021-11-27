Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелы", показала, как проводит отдых в ОАЭ, встретившись с телеведущей Катей Осадчей.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская является успешной певицей, которая прославилась в группе "НеАнгелы". Звезда недавно публично поссорилась с Викторией Смеюхой, а теперь уелетела отдыхать в ОАЭ. Звезда показала в Инстаграм, кого там встретила.

На фото Каминская была вместе с Катей Осадчей. Как известно, телеведущая отправилась на отдых недавно в ОАЭ, когда ее супруг Юрий Горбунов улетел в Париж. На фото Слава и Катя стояли у моря, позируя для селфи.

"Кому колхоз ,а кому дочь председателя. А мы красивые отдыхаем,пока кто-то исходит на ….", - написала Слава.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"И ставок красивый. А где гуси?", "Не обращай внимания,больше бесится будет!!!", "Дорогая дочь председателя, ты лучшая", "Красивая Слава", "Слав, по всем Вашим постам и сторис, исходите на.... как раз именно Вы. Это уже не просто не интересно, но уже реально просто, отпустите уже эту ситуацию и живите своей жизнью, ну правда", "Поддерживаю Вас по одной причине, мой принцип в жизни: НЕЛЬЗЯ выносить сор из семьи, на всеобщее обозрение. Уважаю за остроумный юмор".

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