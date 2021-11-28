10-летняя дочь Ани Лорак Соня, которую певица родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, показала себя на новом видео, рассмешив фанатов.

Как пишет Politeka.net, Дочь Каролины Куек (Ани Лорак) Сони 10 лет. Малышка уже сама ведет блоги в социальных сетях, где за ней следят десятки тысяч пользователей. Недавно Соня отдыхала с отцом Муратом Налчаджиоглу, но уже вернулась в Москву и продолжает делится в Инстаграм с фанатами всем интересным.

На новом видео Соня начала пародировать:

"- Что нужно сделать, чтобы выехать за поворот.

- Нажать на газ?

- Молодец, аккуратно, очень медленно...", - прозвучал диалог в видео, после чего началась песня.

На видео Соня была с измененным фильтрами лицом. Глаза у девочки были намного больше.

Фанаты поставили чуть больше ста лайков и не писали комментарии, ведь малышка запретила их оставлять под видео.

Также Соня заинтриговала новым фото, которое оставила в сторис. Девочка сделала селфи и подписала:

"Чем я болею?".

Напомним, дочь Ани Лорак обратилась за помощью, засветив интерьер роскошного дома

А еще Politeka писала, что дочь Ани Лорак показала, как проводит время с будущей мачехой на украинском курорте

Также Politeka сообщала, что экс-муж Лорак с дочерью устроили экстремальный отдых в горах, видео



