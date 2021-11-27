Телеведущий Юрий Горбунов, который только вернулся в Киев после своего путешествия в столицу Франции - Париж, показал, с кем проводит время дома.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов женат на Кате Осадчей с 2017 года. Недавно телеведущий отправился с Париж, Франция. В это время Катя Осадчая улетела в ОАЭ. Также туда поехала отдыхать на днях Слава Каминская и уже успела увидеться с Катей и сделать селфи у моря. В это время Горбунов уже вернулся из Франции и показал, с кем проводит время, пока Осадчая не прилетела в Украину. Соответствующие фото Юрий опубликовал в Инстаграм.

На снимке Юра целует ножку 3-месячного малыша Даниила, которого Катя родила 19 августа.

"Соскучился папа. Без слов", - написал Юра.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вот оно - счастье", "Я тоже люблю целовать ножки своего наименьшего, хотя ему уже 5 лет, но я обожаю это делать", "Слова тут лишные .... Счастье в одном кадре".

Напомним, Горбунов показал, как сегодня выглядит место гибели принцессы Дианы

А еще Politeka писала, что Юрий Горбунов показал, как проводит время в Париже, пока Осадчая работает

Также Politeka сообщала, что Осадчая с Горбуновым покинули Украину, разъехавшись в разные стороны



