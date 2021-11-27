Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников чувственным образом в необычном видео, которым артистка поделилась в соцсети.

Как пишет Politeka.net, новый ролик певица опубликовала в своем ТикТоке. В последнее время Кароль регулярно радует подписчиков новым контентом в этой соцсети, не забывая следить за трендами.

На этот раз певица сняла видео, в котором показала свою женственную, но одновременно сильную сторону. Кароль появилась перед камерой в белом платье на тонких бретельках и с глубоким декольте.

Сначала Тина раскрыла перед собой красную помаду, будто собиралась ее использовать. Однако затем певица занесла руку за спину, а затем достала оттуда уже не помаду, а светящийся меч.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее перфоманса.

«вот признайтесь честно, никто этого не ожидал, просто вау», «Тина тоже следит за трендами», «Неимоверно! Желание пересматривать и пересматривать», «Огонь. Тина всегда в тренде!», «Поднимите мою челюсть!», «Вааааау, загадочно и опасно в глазах», «в твоих двойной рай», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль в платье с вырезом на интересном месте показала свои вкусности.

Как сообщала Politeka, Кароль показала, как меняют ее внешность фильтры и косметика.

Также Politeka писала, что Тина Кароль в "рваных" штанах насмешила очередным экспериментом.