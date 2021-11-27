Известная певица Тина Кароль, которая пару дней назад презентовала еще один клип из своего нового альбома, не постеснялась показать дерзкий образ в платье с вырезом.

Тина Кароль в этом году рассказала, что готова пойти дальше и теперь будет экспериментировать, не держаться за один образ и менять что-то в своем стиле. Артистка уже выпусти целый ряд клипов, в которых максимально отступила от классического образа скромницы.

На своей странице в Инстаграм в этот раз Кароль показала образ роковой искусительницы, показывая вкусности, которыми планирует ужинать. Причем не обошлось без пикантности – Кароль надела очки под цвет платья и позировала с ярким макияжем.

Тина выбрала платье не только со свободным низом, но и с довольно открытой зоной декольте с асимметричным разрезом, который как раз открыл вид на формы знаменитости. Причем прическа Кароль и челка заметно ее омолодили.

Также ранее звезда поделилась стильным фото, на котором появилась в оригинальном образе.

Как видно, на фотографии Тина запечатлена в интересной городской локации. Перед камерой она появилась в коротком черном платье-пиджаке интересного кроя с большими пуговицами. На ее ногах темные прозрачные колготки и сапоги. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки и задумчивый вид.

Напомним, Кароль в узком кожаном костюме показала новую себя: эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Девочка-копия Тины Кароль покорила синхронным танцем с певицей: "Боже, такая милая".

Также Politeka писала, что Кароль в колготках и соблазнительном боди показала, что не зря увлекается йогой: гибкость впечатляет.