Анна Богдан показала себя с экс-«холостяком» Михаилом Заливако в странных образах и рассказала о новом для себя опыте, который пережила накануне.

Как пишет Politeka.net, девушка поделилась необычными кадрами в своих сториз.

После победы в 11-м сезоне проекта «Холостячка» Богдан стала весьма популярной блогершей. Сейчас она часто делится в сети кадрами с совместного отдыха со своим возлюбленным и раздает советы о том, как улучшить свою жизнь.

В новых сториз Богдан решила показать, как они с Заливако развлекались на необычной вечеринке. Особенностью события было том, что посетители должны были появиться в необычных костюмах.

«Ох, конечно там и наряды были! И танцы! Вы просто обязаны это увидеть», - улыбнулась Богдан.

Судя по опубликованным кадрам, посетители вечеринки танцевали в футуристичных нарядах со светящимися элементами.

Богдан показала фото и их с Заливако образов. Они оба были одеты в необычные комбинезоны, а их лица были разрисованы гримом.

«Я была первый раз на костюмированной вечеринке и это очень прикольно, когда все в разных интересных нарядах, я получила массу эмоций», - рассказала Анна.

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