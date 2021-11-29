Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво запел на украинском и попросил отреагировать на это своих фанатов.

Уже более 10 лет Эктор Хименес-Браво строит карьеру в Украине, передает Politeka.net. Ресторатор стал судьей популярного проекта в 2011 году, после чего его популярность выросла в разы.

Сейчас на страницу шоумена в Инстаграм подписан один миллион пользователей Сети, которых он старается постоянно удивить.

В новом видео в сторис шоумен попросил подписчиков поставить реакцию на кадры, где он поет украинские песни.

"Друзья, у меня есть очень крутая идея с моими коллегами, и я хочу видеть реакцию не только моей коллеги, но и видеть все ваши реакции тоже. Пишем комментарии о моей идее", - обратился Эктор Хименес-Браво к украинцам.

На других кадрах ресторатор предстал с другой судьей шоу "Мастер Шеф" Ольгой Мартыновской.

"Сейчас, Оля, нужно угадать", - заявил шоумен, напев песню "Червона Рута" Софии Ротару.

Мартыновская угадала хит, и напела его вместе с Эктором.

Также судья исполнил песню с другой сотрудницей проекта "Ой, на горі два дубки". Из видео понятно, что шеф-повар пока плохо знает слова обоих хитов.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, что его до сих пор удивляет в Украине

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл рецепт идеального омлета за минуту

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о проблемах в Украине, сравнив условия с Канадой