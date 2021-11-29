Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала модный образ с корсетом и рубашкой, посетив светское мероприятие.

Анна Саливанчук успевает чередовать домашние дела и светскую жизнь. Если дома с детьми артистка уделяет все время себе и им, то вне дома она успевает посетить самые разные вечера и концерты.

Больше всего показывает Саливанчук в Инстаграм, демонстрируя разные моменты из жизни:

«Вчера был прекрасный вечер в компании весёлого @a.wellboy милой @minellimusic и самого трудоспособного и талантливого @monatik_official в @navy.ua @yula_company» - пишет под кадрами звезда.

Она вставила в видео заставку со своим фото перед мероприятием, а затем представила короткий отрывок с выступления, на котором успела восхититься талантами своих коллег.

Напомним, Анна Саливанчук стала популярной актрисой. Звезда сыграла роли в нескольких фильмах, а также десятках сериалов, включая "Сваты", "Однажды под Полтавой" и другие. Недавно Анна отдыхала в Египте, но уже вернулась в Украину.

На другом новом фото, которое Анна оставила в социальной сети, звезда была в кожаном наряде, который подчеркнул формы актрисы. Саливанчук стояла на фоне фотозоны "Вечер премьер с Катей Осадчей".

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