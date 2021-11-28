Звезда украинского кинематографа Константин Войтенко, участник "Танців з зірками", не сдержал волнения перед самой главной битвой на паркете.

33-летний артист, которому за 13 недель вместе с партнершей Роксоляной Маланчук удалось покорить зрителей, сделал важное обращение в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Войтенко накануне развязки пятого сезона "Танців з зірками" раскрыл, как сильно в нем кипят эмоции, обратившись к соперникам.

"Это финал! Финал в любом случае. Сегодня будет известно имя победителя 5-го сезона @tanci1plus1 💫. Невероятное количество нервов, эмоций, переживаний, признаний, новых навыков, друзей и просто знакомств связанных с паркетом. Сегодня в последний раз мы встречаемся с вами ❤️‍🔥. Пусть кубок победителей достанется сильнейшим 👏🏻 До встречи в эфире 🔥🔥🔥", - говорится в посте.

Войтенко своими словами удалось зацепить главного хореографа шоу Алену Шоптенко. Она оставила "огонек" и другие смайлики в комментарии.

Поклонники желают актеру победы:

"Желаю победить в этом сезоне 😍🔥💗!!!"

"Желаю победы!!!"

"Костя, отпусти ситуацию с "кубком победителя", откинь весь негатив, просто будь в моменте - кайфуй от танца, лови эйфорию от самого процесса... А для нас ты уже победитель! 🏆Лучший!🔥 Надеюсь, финал будет честным и справедливым🙌🙏"

"Константин Войтенко победит"

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