Известная телеведущая и блогерша Леся Никитюк после возвращения из Италии похвасталась новым образом и знанием языка.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая собрала в своем Instagram многомиллионную публику, часто радует поклонников ярким контентом в своем профиле. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис кадрами в новом образе, и показала, что скучает по Италии, из которой только что вернулась.

На кадрах, которые Леся показала в Instagram-сторис ее можно увидеть в стильном спортивном образе, который она называет "лук дня". На ней темные лосины в облипку и яркая кофточка на молнии, этот наряд подчеркивает стройную фигуру красотки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

"Ой, Италия, Италия, выпила ее до дна. Надела новую кофточку и иду на тренировку", - говорит Никитюк в ролике, надевает солнцезащитные очки и начинает активно двигаться, вертя бедрами.

Напомним, Никитюк возвращения в Украину похвасталась презентом от мужа Дорофеевой Дантеса: "С любовью...".

Как сообщала Politeka, Никитюк "козырнула" перед украинцами роскошным отдыхом в Италии: "Леся не перестает удивлять".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк в узких лосинах сверкнула своей "как у Ким": нескромные кадры.