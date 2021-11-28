Беременная невеста победителя проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка рассказала, что парень планирует снимать роды на видео.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка ожидают рождения дочери.

В своем Instagram невеста певца часто рассказывает поклонникам о своей беременности и делится планами. На этот раз Иванку спросили, планируют ли они снимать роды на видео.

"Рома в планах такое имеет.. Снимать. Если его все же пустят со мной на роды, то он будет все снимать", - рассказала Иванка.

Кроме этого, девушка показала, какую коляску они выбрали для ребенка, поделилась с поклонниками, где будет рожать и рассказала, что скоро перестает пить таблетки, которые поддерживали ее беременность и уже начинает готовиться к родам.

Ранее Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина всколыхнула новыми кадрами: "Это очень печально...".

Напомним, что невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина высказалась по поводу своей беременности: "Как меня это достало!".

A еще Politeka сообщала, что 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин с беременной невестой разозлили публику: "Ничего хорошего".