Солистка популярной украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая покинула "Танці з зірками" в 10 эфире, снова появится на паркете проекта.

Как пишет Politeka.net, в этом году известная украинская певица, фронтвумен группы "KAZKA" Александра Зарицкая решила попробовать свои силы и согласилась принять участие в проекте "Танці з зірками". Ее партнером на шоу стал танцор Юрий Мешков, с которым Зарицкая дошла вплоть до 10 эфира шоу.

Несмотря на то, что певица уже вылетела из проекта, она снова выйдет на паркет "Танців з зірками". Об этом, Зарицкая рассказала в своем Instagram.

"Александра Зарицкая возвращается в 12 павильон ВДНХ 🔪 Будет очень круто поэтому не пропустите "Танці з зірками" сегодня в 21:00 🎆", - написала певица.

Как оказалось, группа "KAZKA" появится в финале танцевального шоу, чтобы спеть для олимпийской чемпионки Ольги Харлан и хореографа Дмитрия Дикусара, которые стали финалистами проекта "Танці з зірками".

В сторис Зарицкая призвала поклонников голосовать за пару Харлан и Дикусара.

Ранее Politeka писала, что VIP-гостя шоу "Маска" раскрыла свое лицо, порадовав Данилко и Винника: "Я же говорил!".

Напомним, что Зарицкая из KAZKA решила вернуться на "Танці з зірками", чтобы поддержать другую пару: "Вот сидят победители".

A еще Politeka сообщала, что Демин высмеял Александру Зарицкую из Kazka, показав ее разбитый телефон: "Друзья, на секундочку...".