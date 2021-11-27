Зіркові детективи шоу "Маска" відгадали, хто з українських знаменитостей переховувався в образі "Пальчиків", дизайн якого виявився особливо незвичайним.
Як пише Politeka.net, в суботу, 27 листопада, в ефір вийшов черговий епізод шоу «Маска», в якому Оля Полякова, Андрій Данилко, Настя Каменських, Олег Винник і Дзідзьо разом з глядачами відгадують, хто із зірок ховається під тим чи іншим ексцентричним костюмом.
У новому випуску стала відома особистість VIP-гості, яка виступала в масці пальчиків. Нею виявилася солістка гурту Kazka Олександра Зарицька. Цього разу зірковим детективам вдалося спільними зусиллями правильно відгадати ім'я артистки.
Варто відзначити, що разом з артистами цього разу вгадував особистість маски і її автор – хлопчик на ім'я Єлисей. Саме на основі його малюнка був розроблений незвичайний костюм, в якому виступала Зарицька.
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"Ну я ж тобі говорив!",- звернувся до хлопчика Данилко, коли Олександра зняла маску.
"Ну хоч одну колективно вгадали, так?", - зрадів Олег Винник.
Зарицька подякувала Єлисею за відмінний костюм, а хлопчик зміг обійняти співачку і пообіцяв знову спробувати сили в створенні образів для шоу, якщо у нього буде така можливість в третьому сезоні.
Нагадаємо, Андрій Данилко на шоу "Маска" вивів Каменських з себе.
Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко відзначився на шоу "Маска", змусивши Полякову забути про пристойності.
Також Politeka писала, що новий герой шоу "Маска", в якому розгледіли Тіну Кароль, збентежив українців.