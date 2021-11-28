Дочь Ани Лорак 10-летняя Соня показала совместное фото со звездной мамой и написала обращение в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Ани Лорак (Каролина Куек) вышла замуж в 2009 году за Мурата Налчаджиоглу, . Уже через 2 года Каролина родила дочь Соню. В 2019 году Лорак развелась с мужем, но малышка видится со своим отцом и даже недавно ездила отдыхать с ним в украинские Карпаты. Соня уже завела странички в социальных сетях и активно развивает свой блог. За ней сейчас следят 20 тысяч фанатов в Инстаграм, где малышка развлекает смешными видео фанатов.
А в этот раз Соня решила показать совместное фото с мамой. На снимке Лорак и малышка были у новогодней елки. При этом девочка в руках держала еще одного члена семьи - собаку.
"С днем мамы", - трогательно поздравила малышка свою звездную маму.
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Фолловеры не смогли поставить лайки и написать комментарии, ведь в сторис, где Соня оставила фото, нет таких функций.
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