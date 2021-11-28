Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, похвасталась кадрами из отдыха, где хорошо провела время и отдохнула на пляже.
Популярная исполнительница много лет показывает на сцене образы, которые далеки от скромных или классических. В реальной же жизни Каменских предпочитает показывать более скромные наряды.
На своей странице в Инстаграм Каменских показывает спортивные образы или комфортные домашние образы. На пляже Каменских предпочитает появляться в маленьких купальниках на тонких лямках и с оригинальными принтами.
В этот раз в небольшом видео из отдыха Каменских продемонстрировала, как она нежится на отдыхе и отдыхает на пляже в любимом леопардовом бикини. Ранее Каменских уже не раз показывала этот купальник, удивляя фигурой.
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Ранее певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских предстала на шоу "Маска" в роскошном образе. На ней шикарное черное коктейльное платье с пышными фетровыми рукавами фиолетового цвета.
"Жду вас сегодня в 21:00, чтобы снова с замиранием сердца смотреть выступления наших Масок! И угадывать, кто же под ними скрывается", — написала Настя Каменских.
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