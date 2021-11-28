Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней "Холостячки-2", неожиданно засветилась с молодым красавчиком, устроив с ним эксперимент.
"Холостяка" Злата Огневич скоро должна сделать свой выбор на шоу, передает Politeka.net. А пока звезда участвует в различных съемках.
В этот раз артистка внезапно появилась в компании известного украинца - Олега Машуковского - блогера, стилиста-гримера, визажиста украинских знаменитостей.
В новом видео блогер с певицей решили делать макияж двум юным красоткам.
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В Инстаграм Злата Огневич возмущенно обратилась к блогеру:
"Олег, ты вообще представляешь, как я буду делать мейк с этой цветной бумагой".
"Злата, мне вообще губкой придется делать мейк", - ответил Машуковский.
Отметим, на шоу "Холостячка" осталось всего три участника: Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко.
В прошлом выпуске Злата Огневич отказала Максиму Тарапате. Даже родители, которым понравился парень, не помогли оставить его на проекте.
В Сети не ожидали такого решения от звезды, много кто возмутился уходу мужчины.
Примечательно, что оба в Сети поблагодарили друг друга за совместно проведенное время.
Напомним, "Холостячка" Огневич осрамилась неловким видом в кожаном костюме
А еще Politeka писала, что "холостячка" Огневич попрощалась с красавчиком, которого называли победителем проекта
Также Politeka сообщала, что на "Холостячку" с Огневич вернулся давно выбывший участник